أردوغان: يحث طالبان على عدم تكرار أخطاء الماضي

أربيل (كوردستان 24)- في اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد أنقرة لمواصلة تشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابول لكن بشرط.

وقال أردوغان في المكالمة التي جرت اليوم السبت،21 آب (اغسطس) 2021 حسب بيان صدر عن مكتب الرئيس التركي، أنه "يمكن لتركيا مواصلة تحمل المسؤولية عن تشغيل مطار كابول وضمان أمنه إذا هيئت هناك ظروف مناسبة". وحث الرئيس التركي حركة "طالبان" على عدم تكرار أخطائها السابقة والتعامل مع أبناء جميع المجموعات العرقية في أفغانستان باحترام.

في الوقت نفسه، أعرب أردوغان عن معارضة تركيا لفرض شروط مسبقة قاطعة، وأعلن عن تأييده لإبقاء قنوات التواصل مع "طالبان" مفتوحة. وشدد الرئيس التركي على ضرورة أن تكون أي حكومة مستقبلية في أفغانستان شاملة وتمثيلية وتعكس الشعب الأفغاني بمختلف أطيافه.

واتفق أردوغان وبوتين، حسب البيان التركي، على التنسيق في تطوير علاقات بلديهما مع الحكومة الأفغانية المستقبلية، فيما أبدى الرئيس التركي أمله في إطلاق محادثات لإحلال السلام والأمن بين قادة "طالبان" والجمهورية في كابول.

ومن جانبها أكدت (الكرملين) أن بوتين وأردوغان في اتصالهما أشارا إلى أهمية ضمان الاستقرار والسلام في أفغانستان والحفاظ على النظام والقانون، واتفقا على تعزيز التنسيق بين موسكو وأنقرة بشأن أفغانستان.