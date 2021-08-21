اقليم كوردستان: إقبال كثيف على مراكز التطعيم ضد كورونا

أربيل (كوردستان 24)- لغرض حماية أرواح المواطنين من وباء كورونا وبعد محاولات وجهود مكثفة من قبل حكومة الاقليم و وزارة الصحة في اقليم كوردستان تم توفير اكثر من مليون لقاح طبي لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

ولكي يحصل المواطنون بسرعة اكثر على اللقاح, تمت المباشرة فعليا بزيادة أعداد المراكز الصحية, التي تقوم على تلقيح المواطنين وهنالك اقبال واسع وكبير, من قبل المواطنين على تسجيل اسمائهم, في الموقع الالكتروني التابع لوزارة الصحة, لغرض تلقي اللقاح ونسبة التسجيل في ازدياد ملحوظ, يوما بعد يوم.

وحسب احصائيات وزارة الصحة في الاقليم, فان أكثر من عشرة آلاف شخص في الاقليم يتلقون اللقاح, يوميا وفي هذا الصدد قالت مديرة مركز (خيزاني برايتي) الصحي, الدكتورة سوزان صابر لكوردستان24" الاولوية في اعطاء اللقاح لكبار السن, والكوادر الطبية بسبب طبيعة عملهم, لكن هنالك مواطنون قاموا بتسجيل أسمائهم في وقت مبكر, من بدء عملية التطعيم لذا نحاول مساعدتهم في تلقي اللقاح".

واضافت مديرة المركز" هنالك اقبال كبير ورغبة كبيرة في تلقي العلاج, اي اللقاح ونتعرض الى ضغط كبير, ونحن مستمرون في تأدية واجبنا, ومن هنا نطمئن كافة المواطنين, انه لدينا أعداد كافية من اللقاح, وعليهم ان لايقلقوا بشأن تلقي التطعيم".

وحول تلقي التطعيم ضد مرض كورونا, حدثنا المواطن أحمد ابراهيم قائلا " أصبت بمرض كورونا وكان وضعي سيئا جدا, الى درجة اني لغاية الان اعاني من فقدان حاستي الشم والتذوق, لذا فان المواطنين الذين يتلقون اللقاح, حتى اذا اصابهم المرض ستكون وطأة المرض عليهم, خفيفا وتبعاتها خفيفة, لذا انصح المواطنين بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا "