اردوغان والكاظمي يبحثان هاتفيا القضايا الثنائية والعلاقات الاقليمية

أربيل (كوردستان 24)- في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة الارتقاء بالتعاون مع العراق وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت الرئاسة التركية، في بيان لها، أن "أردوغان بحث مع الكاظمي هاتفيا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية".

وأضافت أن " أردوغان أعرب عن رضاه عن المسار الإيجابي للعلاقات التركية ـ العراقية في المجالات التجارية والعسكرية والاستخباراتية، وشدد على ضرورة زيادة التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب".

وتابعت أن " أردوغان أشار إلى أن حزب العمال الكردستاني يواصل انتشاره في معقله بجبال قنديل، إضافة إلى منطقتي مخمور وسنجار الواقعتين تحت سيطرة قوات الحكومة الاتحادية".

وأشارت إلى أنه " أكد أن قوات بلاده وعلى غرار عملياتها السابقة شمالي العراق، لم تستهدف إلا أعضاء حزب العمال الكوردستاني وامتداداته ومواقعه في المنطقة خلال عمليتها الأخيرة".