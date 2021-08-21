مجتمع

شرطة أربيل تلقي القبض على الجاني فورا

شاب يقدم على قتل شقيقته
author_image آريان ابراهيم شوكت
شرطة أربيل تلقي القبض على الجاني فورا
شرطة أربيل تلقي القبض على الجاني فورا
کوردستان

أربيل (كوردستان 24) -  افادت مديرية شرطة محافظة اربيل في بيان لها، اليوم السبت، 21 آب (اغسطس) 2021 عن مقتل فتاة على يد شقيقها بسبب مشكلة اجتماعية، معلنة ان قوات المديرية باشرت بالقاء القبض على الجاني فورا.

وجاء في بيان مديرية شرطة أربيل، انه بعد ابلاغ قوات مديرية شرطة اربيل بوقوع حادثة قتل في حي كوردستان، قامت قوات الشرطة بالتوجه فورا الى موقع الحادثة.

واوضح البيان انه تبين ان فتاة تدعى "اسماء" قد قتلت على يد شقيقها "ر ا ف" البالغ من العمر 27 عاما بسبب مشكلة اجتماعية، مبينا ان الجاني محتجز حاليا وبدأت الشرطة تحقيقاتها حول الحادثة.

 

 

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