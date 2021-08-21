قوات البيشمركة تحبط محاولة تفجير عبوة ناسفة

أربيل (كوردستان 24) أعلن قسم الهندسة العسكرية التابع لقوات الاسناد الاولى في وزارة البيشمركة في بيان اليوم السبت،21 آب(أغسطس) 2021 عن إحباط تفجير بعبوة ناسفة عبارة عن (جليكان) يحتوي على 25 لترا من مادة (تي ان تي) الشديدة الانفجار.

واضاف البيان أن الجليكان كان مربوطا بسلكين كهربائيين مع 29 مترا من فتيلة (كورنيكس) تم اعداده للتفجير في منطقة (زيني ورتي) شمال مدينة اربيل. واشار البيان الى انه وفقا للتحقيقات الاولية فان الدلائل جميعها تشير الى ان قوات حزب العمال الكوردستاني تقف وراء زرع العبوة الناسفة مضيفا ان قسم الهندسة العسكرية التابع للوزارة أبطل مفعول العبوة الناسفة .

يذكر أن عناصر حزب العمال الكوردستاني بين الحين والآخر يقومون بزرع عبوات ناسفة على الطرق العامة مستهدفة المدنيين وقوات البيشمركة والاسايش ويرفضون مغادرة أراضي الإقليم الواقعة على الشريط الحدودي مع تركيا.