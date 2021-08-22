سیاسة

مجهولون يختطفون رجلين في سنجار

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کوردستان اختطا رجلين سنجار حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- قام مجهولون يوم أمس السبت، باختطاف رجلين من قرية "وردية"، التابعة لمنطقة سنجار.

وبحسب المعلومات الواردة لكوردستان 24 فإن الشخصين باسم برجس خليل عبدو وجميل خضر سرحان، وتم اختطافهما عند عودتهما الى منزليهما واقتيادهما الى جهة مجهولة، فيما لا يزال مصيرهما مجهولا.

وطالبت عائلتا الرجلين، الجهات المعنية بمتابعة قضيتهما وكشف مصيرهما بأقرب وقت.

وبحسب ما افاد مراسل كوردستان 24 في تلك المنطقة فإن المنطقة التي جرت فيها حادثة الاختطاف، واقعة تحت سيطرة حزب العمال الكوردستاني.

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