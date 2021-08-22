ماثيو تولر: التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية يشهد تقدما ملموسا

أربيل (كوردستان 24)- قال السفير الاميركي في بغداد، ماثيو تولر، ان التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية، يشهد تقدما ملموسا، لافتا الى ان هذا التنسيق كان سببا لضبط مناطق كان تنظيم داعش ينشط فيها بشدة.

وذكر تولر يوم السبت في لقاء متلفز مع قناة العربية الحدث ان "التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية، يشهد تقدما ملموسا، وكان هذا التنسيق كان سببا لضبط مناطق كان تنظيم داعش ينشط فيها بشدة، وقد رحبنا بالأمر بشكل كبير، ونرغب بشدة في تمكين هذا التنسيق ودعمه في سبيل حماية الشعب العراقي".

وتابع تولر ان "القوات الأمريكية تتواجد في العراق بناء على طلب من الحكومة العراقية لدحر داعش والقضاء عليه وفي حال طلبت منا الحكومة يوما ما الرحيل فحينها سنغادر بكل سرور"، مشيرا في الوقت نفسه الى أن "بعض المجموعات تخلق العراقيل أمام الحكومة وتتحدى سلطة الدولة، وتحارب كل من يعمل على بناء البلاد وازدهارها، وتعمل لصالح أجندات دول خارجية".

وقال تولر ان القوات العراقية تستطيع إكمال مهمة الحرب ضد داعش، مضيفا "نحن في المراحل الأخيرة لهزيمة داعش بشكل كامل".

وأشار السفير الأمريكي الى أن تنظيم داعش لا يزال يملك القدرات والإمكانات لاستغلال الفراغات الأمنية في مختلف المناطق العراقية.