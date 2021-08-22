سیاسة

اختطاف فتاة قاصر في تل رفعت ووالدها يتهم "حزب الاتحاد الديمقراطي"

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الفتاة القاصر فاطمة
الفتاة القاصر فاطمة
سوریا ادريس نعسان اختطاف قاصر تل رفعت

أربيل (كوردستان 24)- قالت أسرة كوردية مهجّرة تقيم في ريف حلب الشمالي، ان حزب الاتحاد الديمقراطي قام باختطاف ابنتهم القاصر، مشيرة الى أن مصير الفتاة لا يزال مجهولا.

وقال إدريس نعســان وهو والد الفتاة القاصر فاطمة، في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي ان "مسلحي الاتحاد الديمقراطي اختطفوا ابنته من بلدة تل رفعـت، حيث تقيم العائلة بعد أن هُجّرت من عفربين بعد الاجتياح التركي ربيع العام 2018".

وبحسب البطاقة العائلية، تنحدر القاصر، فاطمة من قرية قوجما، التابعة لبلدة جنديرس بريف عفرين ومن مواليد 22-3-2006.

ودعا والد الطفلة الذي يعاني من أمراض مزمنة، قيادات الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية الى إعادة ابنته كونها المعيلة الوحيدة له ولاخوتها.

 

 

 

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