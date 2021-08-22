صحة وبیئة

أنواء كوردستان تعلن حالة الطقس خلال 48 ساعة

author_image سوار أحمد
کوردستان مديرية الأنواء حالة الطقس اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت مديرية الأنواء والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان عن توقعاتها لحالة الطقس خلال 48 ساعة.

وبحسب ما افادت المديرية فإن سماء الاقليم ستكون صافية وتكون درجات الحرارة في أربيل 40 درجة مئوية وفي السليمانية وحلبجة 41 درجة، أما في دهوك فتكون 30 درجة وفي كركوك 44 درجة مئوية.

أما بالنسبة لحالة الطقس ليوم غد الاثنين فإن السماء تكون صافية ويشهد الاقليم ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة يوم الثلاثاء في أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة بين 43 – 45 درجة مئوية، أما في كركوك وكرميان وخانقين فتكون درجات الحرارة بين 46 – 49 درجة.

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