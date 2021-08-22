صحيفة التايمز: افغانستان حقيقة حزينة

أربيل (كوردستان 24)- كتب الكاتب ماثيو باريس في صحيفة "التايمز" البريطانية مقالا بعنوان "حقيقة حزينة: من قتلوا في أفغانستان ذهبوا سدى".

واهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الاحد 22 آب (اغسطس) 2021 بإعادة قراءة الحدث الأفغاني وسقوط البلاد في قبضة حركة طالبان بعيون كتّاب كانوا في أفغانستان في هذا الوقت أو سبق لهم أن زاروا هذا البلد، بالإضافة إلى التطرق إلى برنامج إعادة التوطين البريطاني في ضوء وفود لاجئين أفغان.

وقال الكاتب إن القوات البريطانية "أخفقت في أفغانستان". وأضاف "على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن، عززنا الفشل الواضح، حيث افتقرنا إلى العقل و الشجاعة للاعتراف بما يجري على مرأى من الجميع". وأضاف الكاتب "على عكس ما يقوله بعض كبار العسكريين، يمكن أن تكمن الشجاعة في الاعتراف بالفشل، وليس من الشجاعة دائما مضاعفة الأرواح المهدرة".

وأوضح أن عبارة "نحن مدينون للذين قتلوا، هي حجة وستجعل التراجع عن أي جانب مستحيلا. نحن مدينون للأحياء وليس للأموات، ولتقليل خسائرك يتطلب الأمر رباطة جأش أكثر من مضاعفة هذه الخسائر".