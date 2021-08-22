الحكم بالإعدام شنقا لقاتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي

أربيل (كوردستان 24)- حكمت محكمة جنايات كربلاء اليوم الأحد، بالإعدام شنقاً حتى الموت لقاتل، مدير بلدية كربلاء المهندس عبير الخفاجي.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، انه "بعد اكتمال كافة الاجراءات القانونية واعتراف المدان بالجريمة تم أحالة المدان على محكمة الموضوع (جنايات كربلاء) والتي نظرت في هذه الجريمة وأصدرت حكمها بالاعدام شنقا حتى الموت".

وكان سليم الخفاجي قد قُتل في العاشر من شهر أغسطس الجاري، وذلك بإطلاق النار عليه أثناء إشرافه على حملة لرفع التجاوزات وسط المدينة.

واثارت حادثة القتل ردود فعل منددة على مواقع التواصل الاجتماعي ، فيما زار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موقع الحادث.

وخلال زيارة الكاظمي، أحضرت القوى الأمنية القاتل إلى مكان الحادث، بحسب رئاسة الوزراء التي نشرت صورا للكاظمي وهو يتوجه إلى القاتل بالكلام فيما كانت عيناه معصوبتين.

وقال الكاظمي إن "القتلة والمجرمين لن يفلتوا من العقاب، وإننا نبحث عن القصاص والعدل لكل من تسوّل له نفسه استرخاص الدم العراقي، فلا يوجد أحد فوق القانون".