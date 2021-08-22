مديرية سياحة اربيل توفر فرص العمل للشباب

أربيل (كوردستان 24)- أثناء مشاركته في برنامج, (طاب يومكم)على شاشة فضائية كوردستان24 صرح المدير العام لسياحة اربيل, نريمان فاضل" باشرنا العمل بتسجيل أسماء فئة الشباب, ممن تتراوح اعمارهم بين 18 الى 35 سنة, من سكنة اقليم كوردستان لغرض ادخالهم في دورات تأهيلية, تعليمية لتوفير فرص العمل لهم".

وأضاف مدير عام سياحة أربيل: يجب ان تكون نسبة 30% من كوادر العمل في الاماكن السياحية, والفنادق من سكان الاقليم, لذا باستطاعة كل خريجي الجامعات والمعاهد, التقديم للعمل والمشاركة في هذه الدورات المنظمة, لغرض تعليمهم طريقة الاستقبال الراقي, وكيفية التعامل مع الضيوف والاجانب وتاهيلهم للخدمة, في الاماكن السياحية العامة والفنادق وكافة المناطق, السياحية وبامكان كلا الجنسين التقديم لهذه الدورات وكتابة أسمائهم, لغاية يوم الخميس القادم.

وقال نريمان فاضل أيضا" يستحسن للذين يقدمون الطلب للعمل في الاماكن العامة السياحية, الالمام بلغة ثانية خاصة اللغة العربية, لان أكثرية السياح القادمين من وسط وجنوب العراق, هم من الاخوة العرب . كما أبلغنا أصحاب الفنادق والمطاعم, بحرية الكتابة باللغة التي تعجبهم بشرط وجود اللغة الكوردية, في كافة قوائم المأكولات واللوائح الاساسية المعروضة, اضافة الى تحديد اسعار الماكولات وايجار السكن في الفنادق, وارسال هذه الاسعار الى مديريتنا, وبعكس ذلك تتعرض الجهة المقصرة, الى المحاسبة القانونية مضيفا: جميع حقوق العاملين في القطاع العام محفوظة, اضافة الى تزويد كادر العمل في هذه الاماكن العامة, بهوية رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية, مع الاشراف على عمل هذه الكوادر" .