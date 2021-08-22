سیاسة

توني بلير: تخلي الغرب عن أفغانستان خطير وغير ضروري

ليس في مصلحتهم ولا في مصلحتنا
author_image آريان ابراهيم شوكت
توني بلير: تخلي الغرب عن أفغانستان خطير وغير ضروري
توني بلير: تخلي الغرب عن أفغانستان خطير وغير ضروري
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في مقال نُشر على الموقع الإلكتروني لمؤسسته، أن "التخلي عن أفغانستان وشعبها مأساوي وخطير وغير ضروري، وليس في مصلحتهم ولا في مصلحتنا". وأضاف "لم نكن في حاجة إلى ذلك، بل اخترنا القيام به".

 ووجه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لوما شديدا للدول الغربية بسبب "تخليها" عن أفغانستان معتبرا أنه قرار "خطير" و"غير ضروري". وسيرى المراقبون في تصريحات بلير على الأرجح هجوما مباشرا على الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي استخدم عبارة "الحروب الأبدية" مرات عدة خلال حملته الانتخابية العام الماضي

وفي أول تعليق له منذ بدء سيطرة طالبان على أفغانستان، انتقد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي قاد التدخل العسكري لبلاده في أفغانستان في 2001 إلى جانب الولايات المتحدة، "تخلي" الغرب عنها معتبرا أنه "خطير" و"غير ضروري".

وانتقد بلير، الشخصية المثيرة للجدل داخل بريطانيا وخارجها بسبب دعمه القوي للعمل العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، مبررات الولايات المتحدة للانسحاب معتبرا أنها "غبية" و"ليست مدفوعة باستراتيجية كبرى بل باعتبارات سياسية".

وتابع بلير "فعلنا ذلك امتثالا لشعار سياسي غبي حول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها الأبدية كما لو أن التزامنا في 2021 يمكن أن يقارن بالتزامنا قبل عشرين سنة أو عشر سنوات".

 

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