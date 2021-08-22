المباشرة بتوزيع الدفعة الاولى من مستحقات الفلاحين في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أبلغ مدير سايلو اربيل سعيد عمر, كوردستان 24" عن وصول مبلغ مليار ونصف المليار دينار الى مدينة اربيل كدفعة اولى من المستحقات المالية لفلاحي اقليم كوردستان, وقد باشرنا بتوزيع المبلغ على الفلاحين"

مضيفا: في هذا العام, التعليمات تغيرت بحيث عندما يتم تزويد الفلاح بالصك المالي يتم صرف المبلغ له كاملا وتمت الموافقة على صرف مبلغ اضافي قدره 950 مليون دينار عراقي من قبل الحكومة الاتحادية كدفعة ثانية وبوصول المبلغ تتم المباشرة بتوزيغ المبالغ المالية, على الفلاحين كاستحقاق مالي لهم وقد اتفقنا مع بغداد هذه السنة على عدم تأخير صرف المستحقات المالية للفلاحين.

وأكد مدير سايلو اربيل, انه حتى الان لم يتم صرف نسبة 35% من المستحقات المالية لفلاحي اقليم كوردستان للاعوام 2014-2015-2016 وجهودنا متواصلة لصرف هذه المستحقات.

وتابع" استحقاق الفلاحين المالي لهذا العام يبلغ 68 مليار و240 مليون و972 ألف دينار ولغاية الان قامت بغداد بصرف مبلغ 7 مليارات و550 الف دينار فقط".