الرئيس بارزاني: البيشمركة نتاج لتاريخ الدم والدموع

أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأحد 22 آب (أغسطس) 2021 رسالة طمأنة الى شعب كوردستان وكافة الاوساط الكوردية مؤكدا للجميع عدم وجود أي وجه للشبه والمقارنة بين اقليم كوردستان وأفغانستان.

وقال الرئيس بارزاني في رسالته التي وجهها إلى شعب اقليم كوردستان، إنه "منذ أيام وبعد الأحداث الاخيرة في أفغانستان قامت موجة سياسية وإعلامية على بث القلق والإحباط بين أوساط الشعب الكوردي من خلال المقارنة بين مصير إقليم كوردستان وأفغانستان،

وهنا ينبغي أن تعلم كافة الاطراف جيدا بأن أي دولة لاتعتمد على نفسها و قدراتها فمن المرجح والطبيعي دائما أن تتعرض للتهديد والتدمير، وفي المقابل فان دعم الشعب هو السند الحقيقي دائما، وهذا عامل فعال في امتلاك إرادتنا الخاصة القوية المتنفذة" .

وأكد الرئيس مسعود بارزاني إلى أن "هناك فرقاً شاسعاً بين أفغانستان وكوردستان، وهناك العديد من الاختلافات الجوهرية بين البيشمركة والجيش الأفغاني"، موضحا أن "البيشمركة هي نتاج لتاريخ الدم والدموع لشعب كوردستان،

وصاحبة المئات من الملاحم التاريخية والبطولية والدليل على ذلك كسرها لأسطورة داعش، وتسجيل الملاحم في (بردي) و(سحيلا) التي حاول من خلالها أعداء كوردستان كسر ارادة الشعب الكوردي، ولكن هيهات هيهات و الارادة الفولاذية للشعب الكوردي والبيشمركة أحبطت كل مخططات الأعداء .