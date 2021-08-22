اقتصاد

"إي زاد".. أول منصة مزادات للتمور عبر الإنترنت

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صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
الشرق الاوسط تمور الإمارات إي زاد

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت "مجموعة أغذية"، كبرى شركات إنتاج الأغذية والمشروبات في المنطقة، عن إطلاقها منصة "إي زاد"، للمزادات الإلكترونية في الإمارات.

وتتميز المنصة بأنها مبتكرة ومريحة وفعالة لإتمام الأعمال التجارية، وتعمل على ربط بائعي التمور من دولة الإمارات بالمشترين من جميع أنحاء العالم، بما يسهل تداول التمور بالجملة.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية فإن منصة "إي زاد" تجعل من عملية شراء وبيع التمور أسرع وأكثر شفافية وربحية لجميع الأطراف ذات الصلة بعملية البيع.

ووفقاً لصحيفة البيان الإماراتية فإن المنصة تلتزم بمساعدة المزارعين على زيادة إنتاجية نخيلهم، وتحسين جودة التمور بشكل أفضل، مع تمكين مشتري التمور بالجملة من تنمية أعمالهم عبر إتمام عمليات الشراء بسهولة ويسر.

وفي المرحلة الأولى من عمل المنصة، ستركز في تعاملاتها على تسويق تمور المزارعين من دولة الإمارات، وتبدأ عملية إدراج التمور على المنصة مع موسم الحصاد الحالي، والذي انطلق الأسبوع الماضي، مع وجود خطط للتوسع من أجل الوصول إلى أسواق أخرى في المراحل اللاحقة من عمل المنصة.

وتبدأ رحلة المزارعين مع المنصة عند إدراج تمورهم على «إي زاد»، التي تصنف هذه التمور وتمنحها شهادات ثقة وفقاً للمعايير الموثوقة والمتعارف عليها في الأسواق المحلية والدولية، وذلك انطلاقاً من الخبرة الواسعة والإرث الممتد من السمعة الذي تتمتع به شركة الفوعة للتمور.

وتهدف منصة "إي زاد" إلى توفير قنوات البيع الرائدة للمزارعين، في الوقت الذي تقدم فيه تجربة كاملة خالية من المتاعب للمشترين.

 

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