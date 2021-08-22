بريطانيا تحدد موعد اجتماع مجموعة السبع حول أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد أن قادة مجموعة السبع سيعقدون اجتماعا الثلاثاء عبر الإنترنت لبحث الوضع في أفغانستان.

وقال جونسون الذي تترأس بلاده حاليا مجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة) في تغريدة "سأدعو الثلاثاء قادة مجموعة السبع لإجراء محادثات عاجلة حول الوضع في أفغانستان"، مضيفا "من الأساسي أن تعمل الأسرة الدولية معا لضمان عمليات إجلاء آمنة وتفادي أزمة إنسانية ومساعدة الشعب الأفغاني في حماية مكتسبات السنوات العشرين الأخيرة".

وعقد الخميس اجتماع لمجموعة السبع ضم وزراء خارجية الدول الأعضاء.

وفي ختام الاجتماع دعا الوزراء طالبان إلى ضمان "ممر آمن" للرعايا الأجانب والأفغان الراغبين في مغادرة افغانستان.

كما شددوا على "ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني".

وحاول عشرات الآلاف الفرار من أفغانستان منذ استيلاء الحركة المتطرفة على العاصمة الأحد معرضين حياتهم للخطر بينما تتواصل عمليات الإجلاء إلى الدول الأجنبية في ظروف صعبة.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية الأحد مقتل سبعة مدنيين أفغان في الفوضى الحاصلة قرب مطار كابول، من دون تفاصيل اضافية.