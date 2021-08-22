واشنطن تلجأ لشركات الطيران التجارية في إجلاء الأفغان

أربيل (كوردستان 24)- قالت الولايات المتحدة الأحد إنها ستستخدم 18 طائرة تجارية للمساعدة في نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبة التي تواجهها واشنطن في تنفيذ إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر بعد استيلاء طالبان السريع على السلطة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في إفادة صحفية إن الطائرة لن تطير إلى كابول لكنها ستستخدم لنقل الأشخاص الذين تم نقلهم بالفعل من أفغانستان، ووصفها بأنها المرحلة الأولى من البرنامج، مشيراً إلى إمكانية استخدام المزيد من الطائرات التجارية.

وستوفر "أمريكان إيرلاينز" و"أطلس إير" و"دلتا إيرلاينز" و"أومني إير" ثلاث طائرات، اثنتان من خطوط هاواي الجوية، وأربع من يونايتد إيرلاينز.

وستكون هذه هي المرة الثالثة فقط التي تفعّل فيها الولايات المتحدة "الأسطول الجوي الاحتياطي المدني". وكانت الأولى خلال حرب الخليج (آب أغسطس 1990 إلى أيار مايو 1991) ثم خلال حرب العراق (شباط فبراير 2002 إلى حزيران يونيو 2003).

وأرسلت الولايات المتحدة ودول أخرى من بينها بريطانيا عدة آلاف من القوات لإدارة عمليات إجلاء المواطنين الأجانب والأفغان المعرضين للخطر، لكنها ابتعدت عن مناطق خارج مطار كابول.