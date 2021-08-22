"سويوز" يطلق 34 قمراً اصطناعياً لتوفير إنترنت عالي السرعة في العالم

أربيل (كوردستان 24)- أُطلق صاروخ "سويوز" الروسي بإدارة مجموعة "أريانسبايس" الأوروبية محمّلا 34 قمرا اصطناعيا جديدا للمشغّل البريطاني "وان ويب" الذي ينشر كوكبة لتوفير إنترنت عالي السرعة في كل أنحاء العالم.

وأقلع الصاروخ بـ"نجاح" عند الساعة 22,13 بتوقيت غرينتش من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان، وفق ما جاء في بيان صادر عن وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".

وهذه خامس عملية إطلاق أقمار اصطناعية تُنفَّذ لحساب "وان ويب" هذه السنة، بعد عملية أولى في الأوّل من تموز يوليو.

وبات في المجموع 288 قمرا اصطناعيا من هذه الكوكبة في المدار حول الأرض.

وتنوي "وان ويب" التابعة للحكومة البريطانية بالشراكة مع الهندية "بهارتي" تشغيل شبكة إنترنت عالمية بحلول نهاية 2022 تقوم على 650 قمرا اصطناعيا.

وبمقتضى عقد مع الأوروبية "أريانسبايس" تمّ تأكيده في أيلول/سبتمبر 2020، من المفترض تنفيذ 16 عملية إطلاق لصاروخ "سويوز" بين كانون الأول ديسمبر 2020 وأواخر 2022 لبسط الشبكة كاملة.

وفي بيان منفصل الأحد، أوضحت شركة "أريانسبايس" التي وضعت في المدار 41 قمرا اصطناعيا في المجموع في أقلّ من شهر هذا الصيف مستخدمة ثلاثة صواريخ مختلفة ("أريان 5" و"سويوز" و"فيغا") أنه لم يبق سوى 10 عمليات ينبغي تنفيذها باستخدام صواريخ "سويوز" في 2021 و2022 لإنجاز شبكة "وان ويب".

وكثيرة هي المشاريع الجارية لتوفير الإنترنت على صعيد العالم بواسطة شبكات من الأقمار الاصطناعية.

وقد سبق لشركة "سبايس اكس" الفضائية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك أن وضعت في المدار أكثر من 1500 قمر اصطناعي لهذا الغرض في سياق شبكة "ستارلينك".

وللأمريكي جيف بيزوس، مؤسس "أمازون"، أيضا مشروع مماثل يحمل اسم "كويبر".