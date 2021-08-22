السعودية توافق على شمول الفئة العمرية 12-17 عاما بتلقي لقاح موديرنا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، اليوم الاحد،22 آب (اغسطس) 2021 موافقتها على شمول الفئة العمرية التي يُسمح لها بتلقي لقاح"موديرنا" المضاد لفيروس كورونا لتشمل الفئات العمرية من 12 إلى 17 سنة في المملكة.

وجاء قرار موافقة "الهيئة" السعودية على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح استنادًا على البيانات التي قدمتها الشركة وبينت أن لقاح "موديرنا"قد استوفى المتطلبات التنظيمية، حسب وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الأحد.

وتبين من خلال مراجعة الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية، أنَّ الفوائد المعروفة والمحتملة لهذا اللقاح لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة، مما يدعم إمكانية استخدامه في هذه الفئة العمرية.

يذكر أنَّ لقاح "موديرنا" تم تسجيله في السعودية بتاريخ التاسع من يوليو الماضي للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 17 سنة أو أكبر.