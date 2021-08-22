سیاسة

انجيلا ميركل تحيي ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية

أول لقاء يجمع بين ميركل وزيلينسكي في كييف
author_image آريان ابراهيم شوكت
انجيلا ميركل تحيي ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية
انجيلا ميركل تحيي ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية
العالم

أربيل (كوردستان 24)- في أعقاب وصولها إلى كييف بوقت قصير. أحيت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في العاصمة الأوكرانية كييف ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية.

ووضعت المستشارة الألمانية إكليلا من الزهور عند قبر الجندي المجهول وتعتزم ميركل بعد ذلك التوجه إلى ساحة ميدان في وسط كييف لزيارة النصب التذكاري "المئات السماوية" لإحياء ذكرى قتلى الثورة الموالية لأوروبا في عام 2014 والتي انتهت بالإطاحة بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانكوفيتش.

ويعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استقبال ميركل التي كانت في زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أول أمس الجمعة، وستتركز محادثات زيلينسكي وميركل على الصراع في أوكرانيا وغياب التقدم في تنفيذ خطة مينسك للسلام في منطقتي لوهانسك ودونيتسك اللتين تشهدان صراعا منذ سنوات بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول لقاء يجمع بين ميركل وزيلينسكي في كييف، حيث كانت آخر مرة زارت فيها ميركل العاصمة الأوكرانية في 2018 عندما التقت بالرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو.

كانت ألمانيا في عهد الزعيم النازي أدولف هتلر غزت الاتحاد السوفيتي السابق قبل 80 عاما خلال الحرب العالمية الثانية وكانت أوكرانيا واحدة من الجمهوريات السوفيتية.

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