سيارة بدون لوحات تدهس الناشط العراقي علاء الشبلي في النجف

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني عراقي عن اغتيال الناشط العراقي علاء الشبلي. وأوضح المصدر أن سيارة بدون لوحات دهست الناشط من محافظة النجف علاء الشبلي لترديه قتيلاً، وفرت إلى جهة مجهولة.

يذكر ان الشبلي كتب مرارا وتكرارا ضد اطراف وأحزاب سياسية ، وانتقدهم أكثر من مرة وهتف ضدهم. وبحسب مصادر وشهود عيان فان الشبلي تعرض للدهب عبر سيارة بدون ارقام وهو ما اعتبر عملية اغتيال منظمة.

. ويشهد العراق بين فترة واخرى العديد من حالات الاغتيالات التي دائما ما تطال الناشطين بساحات التظاهر.