سیاسة

الخارجية الامريكية: ملايين الدولارات مقابل معلومات عن "زعيم بارز في حزب الله"

أشرف على العمليات العسكرية للتنظيم في العديد من دول الشرق الأوسط
author_image آريان ابراهيم شوكت
الخارجية الامريكية: ملايين الدولارات مقابل معلومات عن "زعيم بارز في حزب الله"
الخارجية الامريكية: ملايين الدولارات مقابل معلومات عن "زعيم بارز في حزب الله"
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- عرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد،22 آب (اغسطس) 2021 مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل لبناني ينتمي إلى "حزب الله".

ونشر حساب "تويتر" الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية صورة الرجل اللبناني المطلوب.

وجاء في التغريدة المرفقة بالصورة أن "خليل يوسف حرب هو زعيم بارز في (حزب الله) اللبناني، وهو مستشار مقرب من الأمين العام حسن نصر الله، حيث أشرف على العمليات العسكرية للتنظيم في العديد من دول الشرق الأوسط،

كما أن حرب أيضا حلقة الوصل مع الجماعات الإرهابية الأخرى وقام بتحويل مبالغ مالية كبيرة من المال إلى حلفاء تنظيم "حزب الله" اللبناني في اليمن".

وتابع المنشور: "إذا كانت لديك معلومات عن خليل يوسف حرب، قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة. أرسل معلوماتك إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة عبر تلغرام أو سيغنال أو واتسآب على الرقم في الأسفل".

 

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