أمن

التحالف الدولي يُسقط طائرة بدون طيار فوق سوريا

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
سوریا سوريا العراق طائرات مسيرة

أربيل (كوردستان 24)- قال الجيش الأمريكي إن مقاتلة حربية تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة أسقطت طائرة مسيرة في شرق سوريا يوم السبت بعد أن اعتبرت الطائرة بدون طيار تهديداً.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم التحالف واين ماروتو قوله "نجحت طائرات التحالف في الاشتباك مع الطائرة المسيرة وهزمتها من خلال الاشتباك الجوي جو بالقرب من موقع دعم البعثة غرين فيليج (القرية الخضراء)".

وسبق أن قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها تشعر بقلق عميق إزاء الهجمات على أفراد أمريكيين في سوريا والعراق بعد استهداف دبلوماسيين وقوات أمريكية بثلاث هجمات صاروخية وطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة اثنين من أفراد الخدمة الأمريكية.

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