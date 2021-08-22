اقتصاد

الزراعة العراقية تصدر قراراً بشأن نقل الماشية بين المحافظات وإقليم كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
العراق إقليم كوردستان الماشية وزارة الزراعة العراقية

أربيل (كوردستان 24)- حددت وزارة الزراعة ضوابط نقل الثروة الحيوانية المحلية بين المحافظات وإقليم كوردستان لتفادي ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

جاء ذلك بناء على قرار هيئة الرأي في الوزارة ولكونها الجهة القطاعية المختصة تقرر اعتماد ضوابط حركة نقل الحيوانات الحية المحلية اعتباراً من 22 آب أغسطس الجاري.

وأكدت وزارة الزراعة في بيان أن "الضوابط تنص على السماح بانتقال الحيوانات الحية المحلية (العجول والأبقار والأغنام) بين المحافظات كافة، ومن ضمنها محافظات إقليم كوردستان على أن تكون معززة بشهادة صحية بيطرية أصولية صادرة عن الجهات الصحية البيطرية الرسمية".

وتقرر أيضاً "غض النظر عن كافة الكتب الموجهة قبل هذا القرار و التي تضمنت طلب الموافقة على حركة نقل الحيوانات الحية موضوعة البحث"، بحسب البيان.

موضوعات ذات صلة
العالم

جو بايدن: الإجلاء من أفغانستان مستمر
  19 دقائق
الشرق الاوسط

قطر تفتح باب الترشح لأول انتخابات تشريعية
  27 دقائق
العراق

بغداد تسعى لإنشاء منطقة صناعية مشتركة مع الكويت
  37 دقائق
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف