الزراعة العراقية تصدر قراراً بشأن نقل الماشية بين المحافظات وإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- حددت وزارة الزراعة ضوابط نقل الثروة الحيوانية المحلية بين المحافظات وإقليم كوردستان لتفادي ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

جاء ذلك بناء على قرار هيئة الرأي في الوزارة ولكونها الجهة القطاعية المختصة تقرر اعتماد ضوابط حركة نقل الحيوانات الحية المحلية اعتباراً من 22 آب أغسطس الجاري.

وأكدت وزارة الزراعة في بيان أن "الضوابط تنص على السماح بانتقال الحيوانات الحية المحلية (العجول والأبقار والأغنام) بين المحافظات كافة، ومن ضمنها محافظات إقليم كوردستان على أن تكون معززة بشهادة صحية بيطرية أصولية صادرة عن الجهات الصحية البيطرية الرسمية".

وتقرر أيضاً "غض النظر عن كافة الكتب الموجهة قبل هذا القرار و التي تضمنت طلب الموافقة على حركة نقل الحيوانات الحية موضوعة البحث"، بحسب البيان.