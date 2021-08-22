سیاسة

نصر الله يعد بشحنات إضافية من النفط الإيراني ويشكك بمبادرة واشنطن

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نصر الله
نصر الله
الشرق الاوسط نصر الله لبنان ايران

أربيل (كوردستان 24)- وعد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأحد بشحنات جديدة من النفط الإيراني الى لبنان مشككا في الوقت نفسه بالمبادرة التي أعلنتها واشنطن بهدف إمداد هذا البلد الذي يشهد أزمة، بالطاقة.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة مساء الأحد إن السفينة الأولى باتت في "البحر"، موضحا "أضيف وأقول لكم إن سفينتنا الثانية ستبحر خلال أيام قليلة إن شاء الله وستلحق بها سفن أخرى".

وتابع "سنواصل هذا المسار طالما هناك حاجة في لبنان". وقال إن "الهدف هو مساعدة كل اللبنانيين وكل المناطق اللبنانية" وليس فقط "جماعة الحزب أو الشيعة".

من جانب آخر علق الأمين العام لحزب الله على مبادرة واشنطن الهادفة الى إمداد لبنان بالطاقة.

وأضاف "هي تبيعنا وعودا، تبيعنا أوهاما" في إشارة الى السفيرة الأمريكية في لبنان، وقال إنه ليس هناك "مشكلة إذا تحققت هذه الوعود، نحنا لسنا منزعجين، على العكس".

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