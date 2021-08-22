سیاسة

بغداد تسعى لإنشاء منطقة صناعية مشتركة مع الكويت

"الكويت بالنسبة لنا دولة جارة وصديقة وهي في قلب وروح كل عراقي بحكم مواقفها التاريخية وعطائها تجاه العراق وكل الدول العربية"
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بحث الكاظمي مع كبار المسؤولين في الكويت ملفات عديدة ولا سيما الاستثمار
بحث الكاظمي مع كبار المسؤولين في الكويت ملفات عديدة ولا سيما الاستثمار
العراق العراق الكويت الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأحد إن بلاده ترغب بإنشاء منطقة صناعية مشتركة مع الكويت فضلاً عن تسهيل عمل مستثمريها في بغداد.

وخلال زيارته للكويت، قال الكاظمي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية إن بلاده تحترم القرارات الدولية وتؤكد التزامها بالعلاقات القائمة على المصالح المشتركة بين الجانبين.

وتابع "الكويت بالنسبة لنا دولة جارة وصديقة وهي في قلب وروح كل عراقي بحكم مواقفها التاريخية وعطائها تجاه العراق وكل الدول العربية".

وشدد على حرص بلاده على تذليل جميع الصعوبات أمام الاستثمارات الكويتية بسن التشريعات ومحاربة الفساد والبيروقراطية الإدارية لجذب المستثمر الكويتي.

وقال إن "أبواب العراق مفتوحة أمام المستثمر الكويتي".

وفي لقائه مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية محمد جاسم الصقر، وعدد كبير من رجال الأعمال والصناعة، أكد أن "العراق يسعى لتسهيل إجراءات التجارة البينية مع الكويت، ورفع حجم التبادل التجاري الذي ما زال دون مستوى الطموح".

وأشار إلى أن بلاده تتطلع إلى "إنشاء منطقة صناعية وتجارية مشتركة مع الكويت لتطوير الشراكة الاقتصادية في هذا المجال".

واقترح رئيس الوزراء العراقي "عقد مؤتمر أو ورش عمل متبادلة في العراق والكويت لاستعراض الفرص الاستثمارية في العراق في جميع القطاعات".

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