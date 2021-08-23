سیاسة

الجيش الألماني: اشتباكات عند مطار كابول تسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط كابول الجيش الألماني إجلاء معارك

أربيل (كوردستان 24)- قال الجيش الألماني اليوم الاثنين ان معركة بالأسلحة النارية اندلعت بين قوات الأمن الأفغانية ومهاجمين مجهولين عند البوابة الشمالية بمطار كابل.

ونشر الجيش الألماني، عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن أحد عناصر قوات الأمن الأفغانية لقي حتفه وأصيب ثلاثة آخرون في المعركة التي شاركت فيها أيضا قوات أميركية وألمانية، وفقا لوكالة "رويترز".

وتسببت الفوضى العارمة الناجمة عن تدفق عشرات آلاف الأفغان اليائسين إلى مطار كابول، بوفاة سبعة أشخاص. ومنذ دخولها كابول في 15 آب/اغسطس، تحاول حركة طالبان إقناع السكان بأنها غيرت نهجها مؤكدة أن سياستها ستكون أقل صرامة من حكمها البلاد بين العامين 1996 و2001. إلا ان ذلك لا يحول دون تدفق آلاف الأفغان غير المقتنعين بهذه الوعود بغية مغادرة البلاد.

ولا تزال عمليات إجلاء تقوم بها دول أجنبية، في ظل ظروف بالغة الخطورة، وذلك بعد اسبوع من استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان.

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