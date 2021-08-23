صحة وبیئة

استكمال الاستعدادات لإصدار بطاقات تطعيم للمواطنين في اقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
kurdistan24.net
کوردستان بطاقات التطعيم اللقاحات كورونا اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تم استكمال الاستعدادات لإصدار بطاقات التطعيم للمواطنين الذين تلقوا جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا في اقليم كوردستان.

وبذلك يمكن للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من أي من اللقاحات المعتمدة في إقليم كردستان التقدم بطلب للحصول على جواز سفر لقاحي للسماح لهم بالسفر إلى الخارج مع قيود أقل، وفقا لوزارة الصحة.

وتمنح البطاقة تسهيلات أكبر للأشخاص الملقحين الراغبين بالسفر، وتخفف عنهم القيود بمافيها الحجر الصحي، كما أنها تحتوي على البيانات الشخصية ونوع اللقاح الذي تلقاه الشخص وتاريخ التطعيم.

وللحصول على الوثيقة ، يتعين على الشخص تقديم جواز سفره والوثيقة التى تظهر انه تم تطعيمه بالكامل في المراكز المخصصة.

وقال مسؤول الصحي لكوردستان 24 ان وثائق التطعيم الصادرة عن وزارة الصحة الاتحادية وفي اقليم كوردستان صالحة للتقدم بطلب للحصول على البطاقة.

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