صحة وبیئة

وصول 415 الف جرعة من اللقاحات الى العراق

author_image سوار أحمد
العراق اللقاحات فايزر اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين، وصول 415 الف جرعة من لقاحات فيروس كورونا الى العراق، حيث تتضمن بينها حصة اقليم كوردستان أيضا.

وذكرت وزارة الصحة في بيان ان 415 الف جرعة من لقاحات فايزر وصلت الى بغداد، مشيرة الى أنه سيتم توزيع اللقاحات الواصلة حديثا، على المحافظات العراقية قريبا.

وتلقى حتى الآن نحو ثلاثة ملايين مواطن عراقي اللقاح في كافة المحافظات العراقية، وضمنها اقليم كوردستان.

ووفق اتفاق بين وزارة الصحة العراقية وشركة فايز فإنه يتم إرسال وجبة من اللقاحات الى العراق بشكل اسبوعي، فيما تكون حصة الاقليم من هذه اللقاحات من 10 – 15 بالمئة.

وقال المدير العام للصحة العراقية رياض الحلقي لصحيفة عراقية ان "تلقي اللقاح سبب رئيسي ومهم لتقليل نسب الإصابات والوفيات بفيروس كورونا".

واشار الى أنه في حال لم يتلق 0 بالمئة من المواطنين العراقيين اللقاح، ستستمر المخاوف وسيستمر خطر كورونا.

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