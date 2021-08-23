بتوجيه من مسرور بارزاني.. بدء إيصال الخدمات لحي "8 حساروك" في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير البلديات والسياحة ساسان عوني اليوم الاثنين، ان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني وجه بالبدء بتقديم الخدمات لحي "8 حساروك"، مشيرا الى أن رئيس الحكومة وجه بمنح رخص البناء لاصحاب الأراضي في تلك المنطقة.

وقال عوني في مؤتمر صحفي "اليوم ستبدأ عملية تقديم وإيصال الخدمات لحي 8 حساروك".

وكشف عوني خلال المؤتمر الصحفي انه تم تخصيص 600 مليون دينار من قبل الحكومة وسيتم تقديم 300 مليون دينار في المستقبل القريب، لتقديم الخدمات وتوفير البنى التحتية لهذا الحي.

واشار وزير البلديات والسياحة الى أنه من اصل 20 الفا من قطع الأراضي، فإن 176 شخصا فقط هم من قاموا بتقديم طلبات للحصول على رخص البناء، لافتا الى أنه سيتم انشاء الشارع بين حي "5 حساروك" وحي "8 حساروك".

وأكد عوني أن كل من قدم طلبا للحصول على رخصة البناء، سيحصل عليه اليوم.

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني قد أكد في وقت سابق ان كافة المشاكل المتعلقة بقطع أراضي حي "8 حساروك"، سيتم حلها في القريب العاجل.

وجاءت تصريحات مسرور بارزاني، خلال زيارته حي "8 حساروك" في اربيل، واطلاعه عن كثب على طبيعة المشاكل حول قطع من الاراضي ومناقشة سبل ايجاد حلول لها.

ورافق رئيس حكومة الاقليم حينها في زيارته، كل من وزير البلديات والسياحة ساسان عوني ومحافظ اربيل اوميد خوشناو.

واكد مسرور بارزاني في كلمة له من الحي انه وفي القريب العاجل سيتم حل كافة المشاكل المتعلقة بهذه الأراضي وسيتم ايصال كافة الخدمات للمنطقة وفق خطط مدروسة، كما سيتم منح مالكي الأراضي، رخص بنائها.

وأوعز رئيس حكومة الاقليم الى مؤسسات الاقليم بحل مشاكل كافة الاحياء، الشبيهة بمشكلة حي "8 حساروك" وايصال الخدمات لكافة المناطق المحرومة منها.