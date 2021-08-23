إعلان حملة كوردستانية إزاء 100 عام من استبداد الدولة العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت مجموعة من الحقوقيين والقانونيين والأكاديميين اليوم الاثنين، "الحملة الكوردستانية إزاء 100 عام من استبداد الدولة العراقية".، في عاصمة اقليم كوردستان، أربيل.

وطالب المنظمون في مؤتمر صحفي، الدولة العراقية بمنح التعويض المادي والمعنوي والاعتذار لكل من تضرر من شعب كوردستان جراء السياسات الخاطئة للحكومات العراقية وبالاخص في فترة حكم البعث وتنظيم داعش.

وقال آزاد جندياني وهو أحد منظمي الحملة وقيادي سابق في الاتحاد الوطني الكوردستاني "هناك اضرار مادية ومعنوية كبيرة لحقت بالشعب الكوردي والمكونات الأخرى خصوصا خلال حكم حزب البعث وسيطرة تنظيم داعش، عدا عن جرائم الأنفال التي لحقت بالبارزانيين والفيليين واستخدام الاسلحة الكيماوية في حلبجة وإبادة المسيحيين، وجرائم إبادة جماعية من قبل داعش ضد الايزيديين والكاكائيين.

وأكد جندياني ان القيام بهذه الحملة لا يعد بديلا عن النضال السياسي للقوى والاحزاب وإنما تشمل كل أفراد الشعب الكوردستاني وهي حركة جماهيرية غير حكومية وغير حزبية".

وقال جندياني "نتوجه بالشكوى الى الرئاسات الثلاث في العراق ومجلس القضاء الاعلى، كما سنقوم بنقل الأمر الى بعثة الامم المتحدة والبعثات الدبلوماسية وجامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي".