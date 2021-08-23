سلطات الكرة الفرنسية تحقق في أحداث مباراة نيس ومرسيليا

أربيل (كوردستان 24)- قالت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إنها ستبدأ التحقيق في أحداث مباراة نيس ومرسيليا في 25 أغسطس الجاري بعد إلغاء المباراة أمس الأحد بسبب شغب الجماهير، فيما أكدت الرابطة أنها استدعت ممثلي الفريقين لحضور التحقيقات.

وألغيت المباراة بين نيس وغريمه مرسيليا في الدقيقة 75 أمس بعد مشاجرة بين لاعبي مرسيليا مع جماهير صاحب الأرض التي اقتحمت أرض الملعب.

وألقت جماهير نيس قوارير مياه على ديميتري باييه لاعب مرسيليا عندما كان في طريقه لتنفيذ ركلة ركنية ورد اللاعب بإلقاء قارورة تجاه المشجعين قبل أن يقتحم الجمهور أرض الملعب، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

وعبرت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا مارسينيانو عن أسفها لهذه الأحداث قائلة: "هؤلاء المشجعون لم يكن يفترض السماح لهم بحضور المباراة".

وأضافت الوزيرة: "هذه الأحداث تشكل إهانة للرياضة ولكرة القدم".

كما أدان كريستيان إستروسي رئيس بلدية مدينة نيس هذه الأحداث أيضا عندما قال: "هذا العنف غير مقبول ولابد أن تعاقب الرابطة الفرنسية لكرة القدم المسؤولين عنه".

وتحدثت تقارير إعلامية فرنسية عن وجود تحقيقات جنائية في الأحداث أيضا.