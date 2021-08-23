في زيارة رسمية.. وزير الخارجية العراقي يصل موسكو

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمدالصحاف، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يصل، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الروسية في زيارة رسمية.

وقال الصحاف "يصل معالي وزير الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، إلى موسكو لعقد اجتماعات اللجنة العراقية -الروسية المشتركة".

وتأتي هذه زيارة فؤاد حسين على رأس وفد عراقي، لعقد اجتماع اللجنة العراقـيَّة-الروسيَّة المُشترَكة، واللقاء بالمسؤولين وتعزيز آفاق التعاون المُشترَك في المجالات كافة، وبحث عدد من الملفات التي تهم البلدين.

وفي منتصف الشهر الجاري بحث نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، منتصف الشهر الحالي، مع النائب الأول لوزير الخارجية العراقي، نزار خير الله، عبر الهاتف، تعزيز العلاقات بين موسكو وبغداد.