سیاسة

الرئيس بارزاني وعلاوي يبحثان الاوضاع السياسية في العراق

author_image سوار أحمد
الرئيس بارزاني ومحمد توفيق علاوي
الرئيس بارزاني ومحمد توفيق علاوي
کوردستان محمد توفيق علاوي الرئيس بارزاني الأوضاع السياسية الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- تباحث الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين، الأوضاع السياسية في العراق مع المرشح المكلف السابق لرئاسة الوزراء العراقي، محمد توفيق علاوي.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني لعلاوي والوفد المرافق في أربيل.

وخلال اللقاء بحث الجانبان الاوضاع السياسية والانتخابات القادمة المبكرة في العراق.

كما ناقش الرئيس بارزاني وعلاوي التحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق وكيفية اجتيازها والتنسيق بين الأطراف السياسية والمكونات العراقية كافة.

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