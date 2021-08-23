اصابات كورونا تعاود الارتفاع في العراق

أربيل (كوردستان 24)- سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين،23 آب (اغسطس) 2021 ارتفاعاً جديداً بإعداد الاصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها، للموقفين الوبائي والتلقيحي، إن "مختبراتها سجلت 7151 إصابة جديدة و78 وفاة، إضافة إلى 9142 حالة شفاء وأشارت إلى، تلقي 111175 شخصا للقاح". ويأتي هذا الارتفاع مع بدء السلطات العراقية بتخفيف الإجراءات الخاصة بحظر التجول الوقائي وبدا العراقيون يتهافتون بأعداد كبيرة مؤخرا إلى مراكز التلقيح ضد كورونا،

وأطلق العراق حملة التلقيح ضد كورونا في مارس الماضي، بلقاحات فايزر بيونتك الأميركي وأسترازينيكا البريطاني وسنيوفارم الصيني.

وفي وقت سابق دعت وزارة الصحة العراقية مواطنيها إلى الالتزام بالإجراءات الصحية والامتناع عن التجمعات والزيارات العائلية والإسراع بأخذ اللقاح، مؤكدة أن "جميع منافذ صرف اللقاح مستمرة بالعمل، ولا خلاص من هذا الوباء سوى الالتزام بشروط السلامة". وأدناه الموقف الوبائي والتلقيحي لجميع محافظات العراق