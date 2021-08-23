وفيات كورونا تتجاوز عتبة قياسية في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الاثنين تسجيل 20 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا يرتفع إجمالي الوفيات في إقليم كوردستان إلى 5240 حالة لغاية الآن منذ أن تفشى الوباء في الإقليم في آذار مارس 2020.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن مختبراتها سجلت في الفترة نفسها 2024 إصابة بالوباء ليرتفع مجموع الإصابات إلى 280 ألفاً و860 إصابة.

وأبلغت الوزارة عن تعافي 2339 شخصاً من الوباء ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 232 ألفاً و270 شخصاً.