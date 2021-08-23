مونديال 2022: الاصابات تضرب صفوف المنتخب العراقي

أربيل (كوردستان 24)- ضربت الإصابات صفوف المنتخب العراقي لكرة القدم في معسكره الاستعدادي في تركيا، حيث سيغيب قائد المنتخب وحارس مرماه جلال حسن وبديله محمد حميد الى جانب المهاجم محمد داود عن مواجهتيه في التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، أمام كوريا الجنوبية وإيران تواليا.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي في الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي يوسف فعل "بعد تعرّض حارس مرمى المنتخب جلال حسن الى إصابة سيغيب بسببها ثلاثين يوما، تعرض الى الإصابة أيضاً كل من الحارس البديل محمد حميد والمهاجم محمد داود أثناء معسكر المنتخب المتواصل في تركيا".

وأضاف فعل "الفحوصات الطبية اثبت اليوم إصابة الحارس حميد بسحب في الوتر الأخيلي وسيكون خارج القائمة أمام كوريا الجنوبية وإيران والحال ذاته للمهاجم داود بعد تجدد إصابته السابقة في التواء بالكاحل وأصبح خارج حسابات المواجهتين المذكورتين".

ويفتتح المنتخب العراقي مشواره في التصفيات المؤهلة الى مونديال قطر 2022 بملاقاة نظيره الكوري الجنوبي في الثاني من أيلول سبتمبر المقبل في سيول، قبل خمسة أيام من مباراته الثانية ويلتقي فيها منتخب إيران في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وحدد الاتحاد القطري لكرة القدم استاد الغرافة في الدوحة، بناء على طلب العراق، ليكون ملعبا بيتيا افتراضيا لمنتخب اسود الرافدين، بسبب عدم سماح الاتحاد الدولي إقامة المباريات على استاد البصرة الدولي منذ نهاية عام 2019 بسبب التظاهرات التي كانت تعم مدن جنوب ووسط العراق آنذاك فضلا عن العاصمة بغداد.