ریاضة

مونديال 2022: الاصابات تضرب صفوف المنتخب العراقي

author_image Kurdistan24 اربیل
مهاجم المنتخب العراقي مهند علي (الأبيض) يقود هجمة بمباراة قطر بكأس آسيا 2019
مهاجم المنتخب العراقي مهند علي (الأبيض) يقود هجمة بمباراة قطر بكأس آسيا 2019
العراق المنتخب العراقي مونديال 2022

أربيل (كوردستان 24)- ضربت الإصابات صفوف المنتخب العراقي لكرة القدم في معسكره الاستعدادي في تركيا، حيث سيغيب قائد المنتخب وحارس مرماه جلال حسن وبديله محمد حميد الى جانب المهاجم محمد داود عن مواجهتيه في التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، أمام كوريا الجنوبية وإيران تواليا.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي في الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي يوسف فعل "بعد تعرّض حارس مرمى المنتخب جلال حسن الى إصابة سيغيب بسببها ثلاثين يوما، تعرض الى الإصابة أيضاً كل من الحارس البديل محمد حميد والمهاجم محمد داود أثناء معسكر المنتخب المتواصل في تركيا".

وأضاف فعل "الفحوصات الطبية اثبت اليوم إصابة الحارس حميد بسحب في الوتر الأخيلي وسيكون خارج القائمة أمام كوريا الجنوبية وإيران والحال ذاته للمهاجم داود بعد تجدد إصابته السابقة في التواء بالكاحل وأصبح خارج حسابات المواجهتين المذكورتين".

ويفتتح المنتخب العراقي مشواره في التصفيات المؤهلة الى مونديال قطر 2022 بملاقاة نظيره الكوري الجنوبي في الثاني من أيلول سبتمبر المقبل في سيول، قبل خمسة أيام من مباراته الثانية ويلتقي فيها منتخب إيران في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وحدد الاتحاد القطري لكرة القدم استاد الغرافة في الدوحة، بناء على طلب العراق، ليكون ملعبا بيتيا افتراضيا لمنتخب اسود الرافدين، بسبب عدم سماح الاتحاد الدولي إقامة المباريات على استاد البصرة الدولي منذ نهاية عام 2019 بسبب التظاهرات التي كانت تعم مدن جنوب ووسط العراق آنذاك فضلا عن العاصمة بغداد.

موضوعات ذات صلة
العالم

ميسي ضمن تشكيلة الأرجنتين لمواجهة نيمار
  14 دقائق
کوردستان

إقليم كوردستان يعلن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد
  2 ساعات
العراق

خليجي 25: وفد من الاتحاد الخليجي يتفقد البصرة للتأكد من جاهزيتها
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف