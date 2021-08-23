العراق: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لن تمنح الا بموافقة منظمة الصحة العالمية

أربيل (كوردستان 24)- رهنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين،23 آب (اغسطس) 2021 منح الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا للأشخاص الذين تلقوا جرعتين سابقتين، بموافقة منظّمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أنّ العراق تجاوز الموجة الثالثة للجائحة.

ويقول مدير عام الصحّة العامّة في وزارة الصحّة رياض الحلفي إنّ "الجرعة الثالثة من اللقاح لن تُمنَح للمواطنين حالياً، إلا في حال حصول تحديثات جديدة علمية من قبل منظمة الصحة العالمية بشأن زيادة عدد الجرعات التي تعمل على تعزيز المناعة ضد المتحورات".

ويلفت إلى أن "نظام الجرعتين المعمول به حالياً في البلاد تجاوزت نسبة فعاليته 90 في المائة، وحقق حماية عالية جداً مع رفع مستوى الأجسام المضادة، والوقاية من العدوى. وهذا النظام ما زال معتمداً من قبل منظمة الصحة العالمية".

وقالت وزارة الصحة العراقية إن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية تسلمت شحنة جديدة من لقاح "فايزر" تضمنت 415 ألف جرعة، مشيرة إلى توزيع الوجبة الجديدة على مختلف محافظات البلاد، بما فيها محافظات إقليم كوردستان.

وأكدت الوزارة تُواصل منح الجرعتين الأولى والثانية للمواطنين من لقاحات "فايزر"، و"سينوفارم"، و"أسترازينيكا"، موضحاً أن أمر الجرعة التعزيزية الثالثة يتطلب موافقة الجهات العليا المتمثلة في لجنة الصحة والسلامة الوطنية في حال وجدت ضرورة لذلك بالتنسيق من المنظمات الدولية المختصة.