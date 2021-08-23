ریاضة

خليجي 25: وفد من الاتحاد الخليجي يتفقد البصرة للتأكد من جاهزيتها

author_image Kurdistan24 اربیل
زار الوفد الخليجي مدينة البصرة في نيسان ابريل الماضي بعد الاعلان عن اختيار المدينة الجنوبية الغنية بالنفط
زار الوفد الخليجي مدينة البصرة في نيسان ابريل الماضي بعد الاعلان عن اختيار المدينة الجنوبية الغنية بالنفط
العراق خليجي 25 البصرة العراق

أربيل (كوردستان 24)- بدأ وفد مكلف من الاتحاد الخليجي لكرة القدم، ضم عشرة اشخاص برئاسة اليمني محمود الشيباني، الاثنين زيارة الى مدينة البصرة جنوب العراق تهدف لمتابعة جاهزية المدينة لاستضافة بطولة خليجي 25 والتأكد من تنفيذ الجانب العراقي لسلسلة من التوصيات دعي لتطبيقها في وقت سابق.

ويتضمن برنامج زيارة الوفد التي تمتد ثلاثة ايام، تفقد استاد البصرة الدولي وكذلك ملعب الميناء وزيارة المنشآت الرياضية والوقوف على جاهزيتها وكذلك تفقد الفنادق المخصصة للمنتخبات والوفود والمراكز الصحية والطبية وبقية الملحقات الخدمية التي تندرج ضمن معايير الاستضافة.

وزار الوفد الخليجي مدينة البصرة في نيسان ابريل الماضي بعد الاعلان عن اختيار المدينة الجنوبية الغنية بالنفط لاستضافة بطولة خليجي 25 المقررة نهاية العام الجاري او مطلع العام المقبل، للتأكد من سير التحضيرات.

وطالب الوفد الخليجي وزارة الشباب والرياضة العراقية والهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم بتلبية عدة متطلبات، منها ما يتعلق باستكمال ملعب الميناء الذي يتسع لثلاثين ألف متفرج. 

ولم يصدر حتى الآن اي توضيح او اشعار رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة العراقية والهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم بخصوص هذه الزيارة التي وصفت بالحاسمة بالنسبة للوفد الخليجي.

ويثير قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم السماح باقامة المباريات في الوقت الحاضر على ملعب البصرة الدولي مخاوف العراقيين على مصير استضافة البطولة الخليجية التي استضافها العراق مرة واحدة سابقاً عام 1979.

 

موضوعات ذات صلة
العالم

ميسي ضمن تشكيلة الأرجنتين لمواجهة نيمار
  14 دقائق
کوردستان

إقليم كوردستان يعلن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد
  2 ساعات
العالم

آلاف المتظاهرين في لندن يطلقون تحركات للدعوة لمكافحة التقلبات المناخية
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف