خليجي 25: وفد من الاتحاد الخليجي يتفقد البصرة للتأكد من جاهزيتها

أربيل (كوردستان 24)- بدأ وفد مكلف من الاتحاد الخليجي لكرة القدم، ضم عشرة اشخاص برئاسة اليمني محمود الشيباني، الاثنين زيارة الى مدينة البصرة جنوب العراق تهدف لمتابعة جاهزية المدينة لاستضافة بطولة خليجي 25 والتأكد من تنفيذ الجانب العراقي لسلسلة من التوصيات دعي لتطبيقها في وقت سابق.

ويتضمن برنامج زيارة الوفد التي تمتد ثلاثة ايام، تفقد استاد البصرة الدولي وكذلك ملعب الميناء وزيارة المنشآت الرياضية والوقوف على جاهزيتها وكذلك تفقد الفنادق المخصصة للمنتخبات والوفود والمراكز الصحية والطبية وبقية الملحقات الخدمية التي تندرج ضمن معايير الاستضافة.

وزار الوفد الخليجي مدينة البصرة في نيسان ابريل الماضي بعد الاعلان عن اختيار المدينة الجنوبية الغنية بالنفط لاستضافة بطولة خليجي 25 المقررة نهاية العام الجاري او مطلع العام المقبل، للتأكد من سير التحضيرات.

وطالب الوفد الخليجي وزارة الشباب والرياضة العراقية والهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم بتلبية عدة متطلبات، منها ما يتعلق باستكمال ملعب الميناء الذي يتسع لثلاثين ألف متفرج.

ولم يصدر حتى الآن اي توضيح او اشعار رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة العراقية والهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم بخصوص هذه الزيارة التي وصفت بالحاسمة بالنسبة للوفد الخليجي.

ويثير قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم السماح باقامة المباريات في الوقت الحاضر على ملعب البصرة الدولي مخاوف العراقيين على مصير استضافة البطولة الخليجية التي استضافها العراق مرة واحدة سابقاً عام 1979.