إقليم كوردستان يعلن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

أربيل (كوردستان 24)- قال إقليم كوردستان الاثنين إن العام الدراسي الجديد للمدارس كافة سينطلق ابتداءً من منتصف الشهر المقبل.

جاء ذلك في اجتماع لمجلس وزارتي التربية والتعليم العالي جرى فيه بحث موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2021- 2022 للوزارتين.

وتطرق الاجتماع، الذي أشرف عليه نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، إلى الاستعدادات الجارية للبدء بالعام الدراسي الجديد وتوفير المستلزمات الخاصة بالدراسة والطلبة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة ‏الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

‏وأكد قوباد طالباني أن "الحكومة ستوفر كافة المستلزمات لبدء العام الدراسي الجديد في 14 سبتمبر (أيلول) 2021"، حسبما جاء في الموقع الإلكتروني للحكومة.

وقال وزير التربية إن وزارته وكافة الكوادر التدريسية والموظفين "مستعدون لبدء العام الدراسي"، كما أوضح أن نتائج "الامتحانات العامة للصف الثاني عشر ستعلن اليوم".

‏وحول انطلاق العام الدراسي في المرحلة الجامعية، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه سيبدأ اعتباراً من مطلع أيلول سبتمبر داخل الحرم الجامعي. اقرأ المزيد.