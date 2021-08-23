مجتمع

إقليم كوردستان يعلن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

"الحكومة ستوفر كافة المستلزمات لبدء العام الدراسي الجديد في 14 سبتمبر (أيلول) 2021"،
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان إقليم كوردستان العام الدراسي الجديد

أربيل (كوردستان 24)- قال إقليم كوردستان الاثنين إن العام الدراسي الجديد للمدارس كافة سينطلق ابتداءً من منتصف الشهر المقبل.

جاء ذلك في اجتماع لمجلس وزارتي التربية والتعليم العالي جرى فيه بحث موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2021- 2022 للوزارتين.

وتطرق الاجتماع، الذي أشرف عليه نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، إلى الاستعدادات الجارية للبدء بالعام الدراسي الجديد وتوفير المستلزمات الخاصة بالدراسة والطلبة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة ‏الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

‏وأكد قوباد طالباني أن "الحكومة ستوفر كافة المستلزمات لبدء العام الدراسي الجديد في 14 سبتمبر (أيلول) 2021"، حسبما جاء في الموقع الإلكتروني للحكومة.

وقال وزير التربية إن وزارته وكافة الكوادر التدريسية والموظفين "مستعدون لبدء العام الدراسي"، كما أوضح أن نتائج "الامتحانات العامة للصف الثاني عشر ستعلن اليوم".

‏وحول انطلاق العام الدراسي في المرحلة الجامعية، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه سيبدأ اعتباراً من مطلع أيلول سبتمبر داخل الحرم الجامعي. اقرأ المزيد.

موضوعات ذات صلة
العالم

ميسي ضمن تشكيلة الأرجنتين لمواجهة نيمار
  15 دقائق
العراق

خليجي 25: وفد من الاتحاد الخليجي يتفقد البصرة للتأكد من جاهزيتها
  3 ساعات
العالم

آلاف المتظاهرين في لندن يطلقون تحركات للدعوة لمكافحة التقلبات المناخية
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف