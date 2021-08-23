سیاسة

هيومن رايتس ووتش: الآلاف من الأفغان يحاولون الفرار من طالبان

تشمل ناشطات في مجال حقوق المرأة ومعلمات وصحفيات وأكاديميات ونساء اضطلعن بأدوار رفيعة في الحكومة
author_image آريان ابراهيم شوكت
هيومن رايتس ووتش: الآلاف من الأفغان يحاولون الفرار من طالبان
هيومن رايتس ووتش: الآلاف من الأفغان يحاولون الفرار من طالبان
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرا حول عمليات الإجلاء من أفغانستان، وتحدثت خلاله عن "الفئات الأكثر عرضة للخطر" في أفغانستان، بحسب وصفها.

وقالت المنظمة إن "الأفغان الأكثر عرضة للخطر هم أولئك الذين عملوا، بدعم قوي وتشجيع من الولايات المتحدة وحكومات أخرى، لتعزيز القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان". وأوضحت أن هذه الفئات تشمل "ناشطات في مجال حقوق المرأة، ومعلمات، وصحفيات، وأكاديميات، ونساء اضطلعن بأدوار رفيعة المستوى في الحكومة، والشرطة، والجيش، والحياة العامة".

وتشير المنظمة إلى أن "الوقت بدأ ينفد بالنسبة لعشرات الآلاف من الأفغان الذين يحاولون الفرار من طالبان، بعد استيلاء الحركة على البلاد". وقال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة الماضي إن القوات العسكرية المتمركزة في مطار كابول لديها "مهمة يجب إكمالها"، وتتمثل في إجلاء المواطنين الأميركيين والأفغان المعرضين للخطر، وستبقى القوات هناك حتى إتمام المهمة.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إكمال المهمة، يشمل فقط عمليات إجلاء المواطنين الأميركيين، أو الجهود الأخرى لإجلاء الأفغان، وفقا للمنظمة. وقلل بايدن من أهمية العقبات التي يواجهها الأفغان للوصول إلى المطار، في إشارة إلى التنسيق المستمر مع الحلفاء وطالبان لتسهيل عملية الإجلاء.

وتقول المنظمة إن "وجود اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان يسمح للجيش بمواصلة عمليات الإجلاء جوا من كابول، لكنه يحجب الحقيقة المفجعة، وهي أن العديد من الأشخاص الذين تمت الموافقة عليهم للإجلاء، لا يمكنهم الوصول إلى المطار".

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