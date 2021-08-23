وزير تربية الاقليم: للعام الثاني رئيس الحكومة يؤمن مصاريف النقل لطلبة سنجار

أربيل (كوردستان 24)- اعلن وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، مساء اليوم الاثنين،النتائج النهائية للمرحلة الاعدادية بفروعها العلمي والادبي والمهني، مبينا ان 2377 مركزاً امتحانياً تم تخصيصها لأداء الامتحانات.

وأشار وزير التربية في حكومة الاقليم الى ان "رئيس الحكومة مسرور بارزاني وافق على تأمين 7 ملايين لتر من الماء للمدارس، واليوم ايضا تم التأكيد على اهمية بدء العملية الدراسية للعام 2021-2022"، مضيفا انه " للعام الثاني على التوالي قام رئيس الحكومة بتوفير مصاريف النقل لطلبة قضاء سنجار".

وأضاف وزير التربية " بعد اجتماع في مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، تقرر ان يكون الدوام الرسمي للعام الدراسي الجديد في يوم 14 من شهر ايلول المقبل". ولفت سعيد الى ان "ارتفاع درجات الحرارة في شهر تموز عالية جدا ولكن وزارة الكهرباء دعمتنا في توفير الطاقة الكهربائية للمراكز الامتحانية".

وتابع " وايضا وزارة التعليم العالي وفرت عددا من القاعات لتكون مراكز امتحانية وايضا دائرة المرور عملت على منع حصول الزحامات المرورية في الاماكن التي تشهد غالبا اختناقات مرورية لايصال الطلبة للمراكز الامتحانية بسهولة".

واكد سعيد ان "وزارة الاتصالات قامت ايضا بالتعاون معنا في قطع شبكة الانترنيت لمدة ثلاث ساعات لتكون العملية الامتحانية بعيدة عن الغش".

وكشف عن ضبط "207 حالات غش عبر البلوتوث وتم الاستيلاء عليها في قاعات الامتحانات، ومعاقبة الطلبة هؤلاء بحرمانهم من الامتحانات لسنة كاملة"، مؤكدا ان "تقارير الغش كانت تصل يوميا لوزارة التربية".