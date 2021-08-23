سیاسة

ايران تشارك في قمة بغداد

نعتبر دور العراق الاقليمي بانه لافت
author_image آريان ابراهيم شوكت
ايران تشارك في قمة بغداد
ايران تشارك في قمة بغداد
إيران

أربيل (كوردستان 24)- وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين 23 آب(أغسطس) ان ايران ستشارك في قمة بغداد لدول الجوار الاقليمي .

وحول رد طهران على الدعوة الموجهة لها من قبل بغداد للمشاركة في الاجتماع الامني لدول الجوار الاقليمي قال المتحدث " ان اجتماع دول الجوار في بغداد ليس مبادرة جديدة بل يتابعها اشقاؤنا في بغداد منذ فترة. لم يتم الاعلان عن تفاصيل الاجتماع لغاية الان لكننا سنشارك فيه بالتاكيد بمستوى مناسب ".

واشار خطيب زادة الى مكانة العراق في المنطقة ,مضيفا اننا نعتبر دور العراق الاقليمي بانه لافت، وقد سعينا على الدوام ليكون هذا الدور بارزا. وحول اجراءات الخارجية الايرانية بشان مراسم اربعينية الامام الحسين قال: خلال الزيارة التي قمنا بها الى العراق كانت لها محادثات كما اجرى سفيرنا محادثات منفصلة ايضا مع المسؤولين العراقيين.

بطبيعة الحال فان ظروف كورونا قد فرضت قيودا علينا. ينبغي ان نرى هل بامكاننا ان نرسل ولو عدد محدود من الافراد للمشاركة في مسيرات الاربعين ام لا؟

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