ميسي ضمن تشكيلة الأرجنتين لمواجهة نيمار

أربيل (كوردستان 24)- استدعي ليونيل ميسي الإثنين الى تشكيلة المنتخب الأرجنتيني من أجل مواجهة زميله الجديد-القديم في باريس سان جرمان الفرنسي نجم البرازيل نيمار الشهر المقبل، وذلك ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وستكون الموقعة المنتظرة في الخامس من أيلول سبتمبر بين عملاقي أميركا الجنوبية الأولى التي يتواجه فيها ميسي مع نيمار منذ أن تجددت الزمالة بينهما بانتقال الأول من برشلونة الإسباني الى سان جرمان.

وستكون مواجهة الخامس من الشهر المقبل بعد أقل من شهرين على المباراة التي جمعتهما في نهائي كوبا أميركا على الأراضي البرازيلية حين نجح ميسي أخيراً في فك عقدته وإحراز لقبه الأول مع بلاده بالفوز في النهائي 1-صفر.

وقبل أن يتواجه ميسي مع زميله الجديد-القديم نيمار الذي لعب الى جانبه في برشلونة من 2013 حتى 2017، سيلتقي ورفاقه مع فنزويلا في الثاني من أيلول سبتمبر ثم سيواجهون بعدها بوليفيا في التاسع منه.

وتتصدر البرازيل مجموعة أميركا الجنوبية بعد حصدها 18 نقطة كاملة من مبارياتها الست الأولى، فيما تحتل الأرجنتين المركز الثاني بـ12 نقطة لكن من دون أي هزيمة أيضاً.

وصدم برشلونة وميسي عشاق اللعبة بالاعلان عن الانفصال بينهما بعد شراكة استمرت طيلة 21 عاماً، ما فتح الباب أمام سان جرمان الذي تعاقد مع نيمار في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، للحصول على خدمات الأرجنتيني في صفقة انتقال حر نتيجة انتهاء عقده مع النادي الكاتالوني.

ولم يلعب النجمان أي مباراة معاً حتى الآن بقميص النادي الباريسي لأنهما منحا فرصة لالتقاط أنفاسهما بعد مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في كوبا أميركا.

ومن المتوقع أن يسجل ميسي بدايته مع سان جرمان في عطلة نهاية الأسبوع الحالي ضد رينس في الدوري المحلي.

وغابت المفاجآت عن تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني للمباريات الثلاث المقبلة للأرجنتين في تصفيات مونديال 2022، حيث ضمت ثنائي الهجوم لاوتارو مارتينيس (إنتر الإيطالي) وباولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي)، فيما يغيب لاعب برشلونة الجديد سيرخيو أغويرو بسبب الإصابة.

كما تضم التشكيلة الأرجنتينية لاعبين آخرين من سان جرمان هما أنخل دي ماريا، صاحب هدف الفوز على البرازيل في نهائي كوبا أميركا، ولياندرو باريديس، في حين تضم التشكيلة البرازيلية لاعباً آخر من نادي العاصمة الفرنسية هو ماركينيوس.