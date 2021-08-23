طهران: الهجوم على "عين الاسد" لم يكن ردا على مقتل سليماني

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة أن الهجوم على قاعدة "عين الأسد" العسكرية، التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في العراق، لم يكن ردا على مقتل قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري، قاسم سليماني.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: " الهجوم على قاعدة عين الأسد كان ردا على اعتداء الولايات المتحدة، وليس ردا على مقتل اللواء سليماني".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في 8 يناير الماضي، "استهداف قاعدة عين الأسد وقاعدة في أربيل، في الساعة 01:20، في نفس التوقيت الذي استهدفت فيها الغارة الأمريكية قاسم سليماني" .

وكان كل من قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس، القيادي بالحشد الشعبي العراقي، قد لقيا مصرعهما في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد فجر الجمعة 3 يناير الماضي.