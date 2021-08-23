طهران تستانف تصدير الوقود وزيت الغاز الى افغانستان

أربيل (كوردستان 24)- قال حامد حسيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمتحدث باسمه في طهران، أن "طالبان بعثت برسائل إلى إيران تقول يمكنكم مواصلة تصدير المنتجات البترولية".

وذكر اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيميائيات الإيراني، اليوم الاثنين،23 آب (اغسطس) 2021 إن طهران استأنفت تصدير البنزين وزيت الغاز إلى أفغانستان قبل بضعة أيام، بعد أن تلقت طلبا من حركة طالبان.

وأضاف المسؤول الإيراني، أن بعض التجار الإيرانيين كانوا يتوخون الحذر بسبب مخاوف أمنية.

وأشار إلى أن الصادرات الإيرانية بدأت قبل أيام قليلة بعد أن خفضت طالبان الرسوم الجمركية على واردات الوقود من إيران بنسبة تصل إلى 70 بالمئة. والصادرات الإيرانية الرئيسية إلى أفغانستان تتمثل في البنزين وزيت الغاز.

وصدرت طهران نحو 400 ألف طن من الوقود إلى جارتها في الفترة من مايو/أيار 2020 إلى مايو/أيار 2021، وفقا لتقرير نشرته "بترو فيو" (PetroView) وهي منصة أبحاث واستشارات إيرانية في مجال النفط والغاز.

المصدر: رويترز