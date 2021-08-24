قصف جوي يطال محيط قضاء بنجوين

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 ومسؤول محلي ان قصفا جويا طال قرى بمحيط قضاء بنجوين فجر اليوم الثلاثاء، دون أن يسفر القصف عن خسائر بشرية واقتصرت الخسائر على الماديات.

وقال مراسل كوردستان 24 انه لم تُعرف حتى الآن الجهة التي نفذت القصف.

وقال قائمقام بنجوين زانا عبد الرحمن لكوردستان 24 "عند الساعة السادسة فجرا، قامت عدة طائرات بلا طيار بقصف عدد من القرى في محيط قضاء بنجوين".

وأضاف "طال القصف كلا من القرى التالية: ميران وقرية هومرسينان وريا آوا"، فيما اضاف ان القصف "أدخل الرعب والهلع في قلوب سكان المنطقة، كون المنطقة التي تم قصفها فيها حقول وبساتين سكان المنطقة ومرابض قطعان الماشية".

وأكد عبد الرحمن أن القصف لم يسفر عن خسائر بشرية.