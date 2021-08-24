سیاسة

قصف جوي يطال محيط قضاء بنجوين

author_image سوار أحمد
کوردستان بنجوين قصف طائرات بلا طيار السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 ومسؤول محلي ان قصفا جويا طال قرى بمحيط قضاء بنجوين فجر اليوم الثلاثاء، دون أن يسفر القصف عن خسائر بشرية واقتصرت الخسائر على الماديات.

وقال مراسل كوردستان 24 انه لم تُعرف حتى الآن الجهة التي نفذت القصف.

وقال قائمقام بنجوين زانا عبد الرحمن لكوردستان 24 "عند الساعة السادسة فجرا، قامت عدة طائرات بلا طيار بقصف عدد من القرى في محيط قضاء بنجوين".

وأضاف "طال القصف كلا من القرى التالية: ميران وقرية هومرسينان وريا آوا"، فيما اضاف ان القصف "أدخل الرعب والهلع في قلوب سكان المنطقة، كون المنطقة التي تم قصفها فيها حقول وبساتين سكان المنطقة ومرابض قطعان الماشية".

وأكد عبد الرحمن أن القصف لم يسفر عن خسائر بشرية.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف