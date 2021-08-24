مجموعة السبع تعقد قمة لبحث الوضع في أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- يجتمع قادة وزعماء دول مجموعة السبع اليوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في أفغانستان بعد أن سيطرت حركة طالبان على البلاد عقب انسحاب القوات الأجنبية منها، حيث ستكون نقطة النقاش الرئيسية بشأن ما إذا كانت القوات الأجنبية سوف تبقى في أفغانستان للإشراف على عمليات الإجلاء، أم أن هناك إمكانية للمضي قدما من خلال عمليات مدنية.

وقالت الولايات المتحدة إنها مستمرة في عمليات الإجلاء حتى 31 أغسطس/ آب الجاري، وهو الموعد النهائي المحدد لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وذلك وسط مطالبات من حلفائها بالتمديد.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إنه لا حاجة حتى الآن لتغيير الخطة الحالية، لكن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا سوف تضغط على الأمريكيين في قمة مجموعة السبع التي تعقد عبر الإنترنت.

من جهتها، قالت حركة طالبان لبي بي سي إن أي تمديد سوف يُعد انتهاكا لاتفاق الانسحاب.

وأُجلي عشرات الآلاف من أفغانستان، لكن يزال آخرون مكدسين في مطار كابل أو بالقرب منه أملا في الحصول على فرصة لمغادرة البلاد.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن من المتوقع أن يحدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال ساعات ما إذا كان سيمدد الجدول الزمني للانسحاب أم لا.

وبدأ الإجلاء الجوي في أفغانستان منذ أن وصلت طالبان إلى العاصمة كابل عقب حملة خاطفة أسفرت عن سيطرة الحركة المسلحة على جميع أنحاء البلاد تقريبا بعد قرار الولايات المتحدة سحب قواتها.