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كوردية سورية تنال المرتبة الأولى في السادس الإعدادي على مستوى كوردستان

author_image سوار أحمد
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کوردستان لافان محسن السادس الاعدادي المرتبة الأولى اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- نالت اللاجئة الكوردية السورية لافان محسن المرتبة الاولى على مستوى اقليم كوردستان بعد أن نالت الدرجات الكاملة في امتحانات الصف السادس الاعدادي الفرع العلمي.

وتنحدر لافان محسن من مدينة ديرك بشمال شرق سوريا، وتقيم مع اسرتها في مخيم دوميز للاجئين بمحافظة دهوك، ونالت 100 بالمئة في كافة المواد الدراسية.

وقالت لافان محسن لكوردستان 24 "في معظم الايام كنت أدرس 8 ساعات وحين اقترب موعد الامتحانات زدت من ساعات الدراسة لتصل الى 9 أو 10 ساعات يوميا".

وعبرت لافان عن رغبتها في إتمام دراستها الجامعية والتسجيل في فرع الطب البشري.

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